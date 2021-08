Offen ist, wo die Formel 1 am 21. November Station macht. Wie mehrere Fachmedien berichteten, soll der Losail International Circuit in Katar für den abgesagten Grand Prix von Australien einspringen. Verkündet wurde dies aber nicht. In Katar könnte wohl nur gefahren werden, wenn der Grand Prix eine Woche später stattfindet. Schon jetzt sind die beiden letzten Saisonläufe in Saudi-Arabien (5. Dezember) und Abu Dhabi (12.) vorgesehen. 2019 und 2018 waren jeweils 21 Grand Prix gefahren worden.

Diesen Sonntag in Spa-Francorchamps in Belgien steht das zwölfte WM-Rennen auf dem Programm, womit mit dem vergangenen Rennen am 1. August in Budapest exakt die Saison-Halbzeit erreicht wurde.

Die noch ausstehenden Rennen:

29. August Belgien Spa-Francorchamps

5. September Niederlande Zandvoort

12. September Italien Monza

26. September Russland Sotschi

10. Oktober Türkei Istanbul

24. Oktober USA Austin

7. November Mexiko Mexiko-Stadt

14. November Brasilien Sao Paulo

21. November noch offen

5. Dezember Saudi Arabien Dschidda

12. Dezember Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi