Formel 1 Perez im letzten Monaco-Training Schnellster vor Leclerc

AB APA / BVZ.at

Perez im Abschlusstraining mit Bestzeit Foto: APA/dpa

C harles Leclerc hat sich auf seiner Hausstrecke im letzten Freien Training des Formel-1-Klassikers in Monaco knapp geschlagen geben müssen. Der Ferrari-Pilot verpasste am Samstagmittag die dritte Bestzeit in der dritten Übungssession. Leclerc war 41 Tausendstelsekunden langsamer als der mexikanische Red-Bull-Fahrer Sergio Perez.