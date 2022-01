Red Bull fährt doch bis 2025 mit fertigen Honda-Antrieben

Nach dem WM-Titel durch Red-Bull-Pilot Max Verstappen kommt nun alles anders. "Die Motoren werden bis 2025 fix und fertig in Japan hergestellt, wir greifen sie überhaupt nicht mehr an", erklärte Marko. "Im Zuge unserer immer größeren Erfolge ist ein gewisses Umdenken bei den Japanern entstanden", meinte der 78-jährige Steirer. Honda rüstet Red Bull Racing seit 2019 mit Motoren aus, beim Zweitteam AlphaTauri (früher Toro Rosso) ist man seit 2018 engagiert.

Red Bull kann sich mit seiner neuen, eigenen Motorenschmiede "Red Bull Powertrains Ltd." nun ganz auf 2026 konzentrieren, wenn in der Formel 1 ein neues Motorenreglement greift. Auch alle Rechte für die Antriebe würden bis dahin bei Honda verbleiben, "was wichtig ist für 2026, weil wir dadurch Newcomer sind", sagte Marko. Für neue Hersteller - VW denkt etwa über einen Einstieg mit Porsche oder Audi nach - soll es nämlich Zugeständnisse geben.

Auch für Honda berge die weiter intensive Zusammenarbeit laut Marko Vorteile - unter anderem, "dass die natürlich die Batterieerkenntnisse für ihre Elektrifizierungsphase nutzen können". Als Zwischenschritt sei eigentlich geplant gewesen, dass Honda nur 2022 noch die Motoren liefere. "Jetzt ist entschieden, dass das bis 2025 weiterläuft, was für uns natürlich ein Riesenvorteil ist. Dadurch müssen wir nur noch Feinjustierungen und Kalibrierungen vornehmen."