Formel 1 Sainz im Schatten von Mateschitz-Tod in Austin auf Pole

Carlos Sainz fuhr am Tag von Mateschitz' Tod zur Pole Position Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D er spanische Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat am Samstag (Ortszeit) beim Formel-1-Grand-Prix der USA die Pole Position geholt. Neben ihm in der ersten Startreihe wird am Sonntag (21.00 Uhr MESZ, live ORF 1, Sky) der Niederländer Max Verstappen in seinem Red Bull stehen. Das Rennen und das Wochenende steht stark im Zeichen des am Samstag eingetretenen Todes von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz.