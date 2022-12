Formel 1 Sechs Sprint-Rennen im Kalender 2023, Spielberg neu dabei

D ie Formel 1 hat die Strecken für die sechs Sprintrennen in der kommenden Saison bekannt gegeben. Auch auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg wird im Rahmen des Grand Prix von 30. Juni bis 3. Juli laut einer Mitteilung vom Mittwoch demnach 2023 doppelt gefahren werden. Die Motorsport-Königsklasse wird die Mini-Events über jeweils 100 Kilometer Distanz außerdem in Baku (Aserbaidschan), Spa-Francorchamps (Belgien), Doha (Katar), Austin (USA) und São Paulo (Brasilien) austragen.