Verstappen-Bestzeit im ersten Training für Abu Dhabi

Max Verstappen hat im ersten Training für das Formel-1-WM-Finale in Abu Dhabi Bestzeit erzielt. Der 24-jährige Niederländer fuhr am Freitag zum Auftakt des letzten Rennwochenendes die schnellste Runde. In seinem Red Bull verwies Verstappen Lewis Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas um 0,196 Sekunden auf den zweiten Platz. Hamilton wurde Dritter, 0,346 Sekunden langsamer als Verstappen.