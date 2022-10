Formel 1 Verstappen in Japan auf Pole - Ferrari knapp dahinter

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Verstappen startet von Pole Foto: APA/AFP

W eltmeister Max Verstappen hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Japan gesichert und damit den Grundstein für die vorzeitige Entscheidung im WM-Kampf gelegt. Der Niederländer fuhr am Samstag im Formel-1-Qualifying in Suzuka bei trockenen Bedingungen in seinem Red Bull die beste Rundenzeit und war damit knapp schneller als die Ferrari-Piloten Charles Leclerc (+0,010 Sekunden) und Carlos Sainz (+0,057).