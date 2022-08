Formel 1 Verstappen in Spa mit Quali-Bestzeit - Sainz erbt Pole

Verstappen muss eine Aufholjagd starten Foto: APA/AFP/POOL

W eltmeister Max Verstappen hat am Samstag beim ersten Formel-1-Qualifying nach der Sommerpause zum Großen Preis von Belgien die klare Bestzeit aufgestellt - der Red-Bull-Pilot wurde aber aufgrund des unerlaubten Wechsels von Motorenteilen wie viele andere Fahrer in der Startaufstellung strafversetzt. Den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky) in Spa erbte Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der 0,632 Sekunden langsamer als Verstappen war.