Formel 1 Verstappen siegt in Abu Dhabi - Leclerc Vizeweltmeister

Max Verstappen baute seinen Rekord aus Foto: APA/AFP

M ax Verstappen hat den Rekord für Siege innerhalb einer Formel-1-Saison noch höher geschraubt. Der Weltmeister gewann das Finale in Abu Dhabi und schaffte somit den 15. Streich im Kalenderjahr. Den zweiten WM-Platz holte sich der auch am Sonntag zweitplatzierte Ferrari-Mann Charles Leclerc, der Verstappens Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez dank der besseren Strategie auf Rang drei verwies. Ferrari sicherte auch den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM im Duell mit Mercedes.