Verstappen will gute Tests nicht überbewerten .

Red Bull scheint für den WM-Titelkampf in der Formel 1 bestens gerüstet zu sein. Max Verstappen glänzte am Wochenende mit der Bestzeit bei den Testfahrten in Bahrain, wo am 28. März auch der erste von 23 Saisonläufen stattfindet. Der WM-Dritte aus den Niederlanden blieb aber trotzdem cool. "Wir werden in Q3 in ein paar Wochen sehen, wo wir wirklich stehen", meinte er mit Blick auf den Saisonauftakt, wenn es am 27. März um die Pole Position in der Wüste von Sakhir geht.