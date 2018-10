70 Punkte beträgt sein Vorsprung auf den letzten verbliebenen Rivalen um die WM-Krone. Nur wenn Vettel am Sonntag (Start: 20.10 Uhr MEZ/live ORF eins) im Autodromo Hermanos Rodriguez seinen sechsten Saisonsieg feiert, besteht die Chance, dass die Entscheidung weiter hinausgezögert werden könnte. Bei jedem anderen Ergebnis des 31-jährigen Deutschen ist Hamilton zum insgesamt fünften Mal nach 2008, 2014, 2015 und 2017 Weltmeister und somit auf einer Stufe mit Argentiniens Formel-1-Ikone Juan Manuel Fangio.

Die Kulisse wird auf jeden Fall eines Champions würdig sein, denn das Rennen auf dem 4,304 km langen Kurs ist mit 135.000 Zuschauern bereits ausverkauft. Und Mercedes hofft, dass man am Sonntag gleich doppelten Grund zum Feiern hat, könnte man doch auch schon in der Konstrukteurswertung den Sack zumachen. Dafür müssten Hamilton und sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas 20 Punkte mehr holen als Vettel und dessen Gefährte Kimi Räikkönen, der zuletzt am Sonntag in Austin siegte.

"Uns steht ein harter Kampf ins Haus, und wir müssen alles geben, um beide Titel zu gewinnen", betonte Teamchef Toto Wolff. Der Wiener weiß vom Vorjahr, wie turbulent es in Mexiko zugehen kann. Damals war Hamilton mit 66 Punkten Vorsprung auf Vettel ins drittletzte Rennen gestartet - und schon in Runde eins krachte es zwischen den beiden Titelrivalen. Beide mussten nach dieser Kollision an die Box und sich anschließend durchs Feld nach vorn arbeiten. Vettel, der bisher noch nie in der 20-Millionen-Metropole gewonnen hat, wurde am Ende Vierter, Hamilton reichte beim Sieg von Red Bulls Jungstar Max Verstappen schon Rang neun zum WM-Titel.

Ein knappes Jahr später kann er nun seinen vierten in den vergangenen fünf Jahren holen. Damit würde nur noch Rekordweltmeister Michael Schumacher, sein Vorgänger im Mercedes-Team, vor Hamilton rangieren. Und da der Vertrag des Briten bei der Sternenflotte heuer bis Ende 2020 verlängert wurde, könnte er die sieben WM-Titel des Deutschen noch vor der großen Reform der Motorsport-Königsklasse egalisieren. Gleiches gilt auch für die 91 Grand-Prix-Triumphe von Schumacher. Aktuell fehlen Hamilton auf diesen Rekord noch 20 Siege. Doch vorerst gilt Hamiltons Fokus ausschließlich dem Rennen in Mexiko.