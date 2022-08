Formel-1 Williams verlängert Vertrag mit Thailänder Albon

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Alexander Albon fährt auch in der nächsten Saison für Williams/Archiv Foto: APA/dpa

F ormel-1-Rennstall Williams wird auch in der kommenden Saison mit Pilot Alex Albon an den Start gehen. Der 26-jährige Thailänder hat einen Vertrag über mehrere Jahre beim englischen Werksteam unterschrieben. Dies teilte Williams am Mittwoch mit.