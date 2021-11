WM-Kandidaten in Mexiko nahe beieinander - Mercedes vorne

Im ersten Freien Training für den Formel-1-Grand-Prix in Mexiko-Stadt sind Mercedes und Red Bull fast gleichauf gewesen. Schnellster war am Freitag der Finne Valtteri Bottas vor seinem Mercedes-Stallkollegen und Titelverteidiger Lewis Hamilton, Dritter der WM-Führende Max Verstappen im Red Bull. Zwischen Hamilton und Verstappen lagen nur 47 Tausendstelsekunden. In der Weltmeisterschaft hat der Niederländer Verstappen 12 Punkte Vorsprung auf den Briten Hamilton.