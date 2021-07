Der Brite nimmt den Grand Prix von Ungarn am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV und Sky) aus der Pole Position in Angriff. Verstappen kam am Samstag im Qualifying auf dem Hungaroring hinter Hamiltons Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas (+0,315 Sek.) nur auf Platz drei (+0,421).

Hamilton hat das Rennen in Mogyorod bei Budapest bereits achtmal gewonnen. In der WM-Wertung fehlen dem Titelverteidiger nach seinem Heimsieg vor zwei Wochen in Silverstone nur noch acht Punkte auf Verstappen. Der niederländische Red-Bull-Star war in Großbritannien nach einer Kollision mit Hamilton ausgeschieden.