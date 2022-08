Tirol Forum Alpbach mit Nehammer, ohne Van der Bellen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Start zum Forum Alpbach Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D as Europäische Forum Alpbach wird am Montag offiziell eröffnet. Schon beim Auftakt im Mittelpunkt steht die russische Aggression in der Ukraine, zu Gast ist die Präsidentin des Nachbarlands Moldau Maia Sandu. Während sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen wegen eines Wanderunfalls entschuldigen lassen muss, wird Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei der Eröffnung das Wort ergreifen.