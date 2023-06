Aufregung in Baden um Dragqueen-Lesung für Volksschulkinder

Das Cinema Paradiso in Baden lud für Mittwoch zu einer Kinderbuch Lesung von Dragqueen Candy Licious im Kino. Den Kindern sollte vermittelt werden, dass es ok ist, wenn man etwas „anders“ aussieht. „Kinder sollen ermutigt werden und können beim Zuhören ihre Kreativität ausleben“, hieß dazu in der Einladung.

Doch das sahen nicht alle positiv. FPÖ-Gemeinderat Peter Doppler organisierte etwa kurzfristig einen Info-Stand gleichzeitig zur Veranstaltung und bot dabei den Vereinen „Familienallianz“ und „Respekt.plus“ eine Plattform. Unterstützt wurde die Aktion von Gemeinderat Gottfried Forsthuber (parteifrei, trat aus der ÖVP aus).

Die Teilnehmer der Infoveranstaltung zur Dragqueen Lesung im Kino. Foto: Andreas Fussi

„Dragqueens sind etwas für Erwachsene“

„Dragqueens sind etwas für Erwachsene, im Nachtclub, nichts für Volksschüler, die mit 6 bis 10 Jahren ganz andere Themen haben, die ihnen wichtig sind“, sagte Doppler. Leni Kesselstatt vom Verein Familienallianz, der seit 2015 aktiv ist, sah in der Kinderbuch Lesung „einen neuerlichen Versuch, ideologisch an unsere Kinder heranzukommen.“ Kinder könnten im Volksschulalter „mit Sexualität an sich noch wenig anfangen“, meinte Kesselstatt. Aufklärungsunterricht in dem Alter würde die Kinder nur verstören. „Die Schule ist eine Ort der Bildung und kein Umbildungsort“, betonte sie.

Das Cinema Paradiso sah sich kurzfristig mit einigen Absagen von Schulen konfrontiert, nachdem manche Eltern gegen die Lesung protestierten. Zur Kinderbuch Lesung kamen schließlich insgesamt rund 30 Kinder der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule NÖ und der ASO Hinterbrühl. „Sind die Eltern informiert?“, fragten sich Kesselstatt und Forsthuber.

Gottfried Forsthuber, Leni Kesselstatt und Peter Doppler. Foto: Andreas Fussi

„Wir sind für kindgerechte, individuelle Aufklärung. Mit solchen Lesungen wird das Gegenteil erreicht“, ist Kesselstatt überzeugt. Forsthuber ergänzt: „Warum will Grün-Schwarz mit immer jüngeren, kleineren Kindern über Sex reden? Die Regierung wird immer suspekter.“ Zuletzt hätte laut Forsthuber die Bundesregierung 250.000 Euro Förderung für Trans- und Queer-Themen an Schulen locker gemacht.

Internetrecherchen der NÖN ergaben, dass das Sozialministerium das Bildungsprojekt „queerfacts“ mit 260.000 Euro fördert. Das Projekt hat zum Ziel, der steigenden Anzahl an sogenannten Hate Crimes entgegenzusteuern, also Straftaten, die auf Grund von Vorurteilen begangen werden. Alleine 2021 wurden über 400 Straftaten gegen Mitglieder der LGBTIQ+-Community begangen. Seit 1. März können sich unter anderem Schulen zu Workshops anmelden. Ziel ist, Diskriminierung und Vorurteile gar nicht erst entstehen zu lassen und Einblicke in queere Lebensrealitäten zu geben.

Die FPÖ Infoveranstaltung ist einen Tag zuvor bei der Stadtpolizei angemeldet worden. „Die FPÖ hatte eine Genehmigung nach der Straßenverkehrsordnung und einen Sondernutzungsvertrag mit der Stadtgemeinde für einen Infotisch im Bereich Beethovenplatzl“, bestätigte Kommandant Oberst Walter Santin. Aus Sorge, dass die Infoteilnehmer die Lesung stören könnten und zum Schutz der Kinder hatten die Kinoverantwortlichen die Polizei verständigt. Die Beamten vor Ort hatten den Bescheid der Anmeldung noch nicht gesehen, mussten aber ohnedies nicht tätig werden, da die Infoveranstaltung zu dem Zeitpunkt schon beendet war. Es kam zu keinen Störaktionen, die Lesung ging ohne Probleme zu Ende.

Die Kinder hatten eine vergnügliche Lesung miterlebt und viele Schülerinnen und Schüler baten Candy Licous im Anschluss an die Lesung um ein Autogramm.

Viele Schülerinnen und Schüler baten Candy Licous im Anschluss an die Lesung um ein Autogramm. Foto: Andreas Fussi

Eltern waren über das Angebot informiert

Laut der Leiterin der Praxisvolksschule der PH NÖ, Margarethe Kainig-Huber, wurde der Besuch der Lesung von Candy Licious „auf Anregung eines Elternteiles und in Absprache mit den Klassenteams nach einer Elterninformation aufgenommen“. Sie betont: „An der PVS Baden wird das Thema Diversität altersgemäß behandelt und der Umgang mit Verschiedenheit wird ebenso wie an der Pädagogischen Hochschule als Bereicherung und Qualitätsmerkmal verstanden. Es war von Anfang an klar, dass die Themen Sexualität und Aufklärung nicht Inhalt der Lesung sein werden.“ Sie sieht die Veranstaltung als Beitrag zum Erfahrungs- und Lernbereich Gemeinschaft. In diesem geht es unter anderem um ein friedliches Zusammenleben aller Menschen.

Die Schüler wurden laut Kainig-Huber vorab darüber informiert, was eine Dragqueen ist. „Die Eltern wurden über das geplante Angebot in Kenntnis gesetzt. Kinder, die auf Wunsch der Eltern nicht an der Lesung teilnahmen, wurden während der Zeit der Veranstaltung an der Schule betreut“, informiert sie.

Den teilnehmenden Kindern wurden im Cinema Paradiso interaktiv zwei Kinderbücher vorgestellt, „das heißt, sie konnten schon während des Vorlesens mitreden. Dabei ging es beispielsweise um die Klärung des Begriffs Astronomie oder mit welchen Geräten man Staub saugt bzw. seine Haare föhnt“, sagt die Leiterin in der Praxisvolksschule.

„Herausforderungen erfordern oft Mut“

Und sie berichtet weiters: „Nachdem die Bücher vorgestellt wurden, konnten die Kinder noch Fragen stellen. Ein Kind wollte beispielsweise wissen, ob Candy Licious schon als Kind gerne Kleider trug, was Candy Licous verneinte. Ein anderes fragte nach ihrem Alter. Ein Kind sagte, dass ihm der Rock von Candy Licious gut gefällt und einem Kind erklärte Candy, dass sie den Namen Candy trägt, weil ihr Haar wie bunte Zuckerwatte aussieht.“

Anschließend an die Veranstaltung habe man die Lesung in der Schule mit den Kindern besprochen. Dabei kam laut Margarethe Kainig-Huber zum Ausdruck, „dass den Kindern die Veranstaltung gefiel, deren Botschaft lautete, dass es für ein glückliches Leben wichtig ist, sich selbst zu mögen, Menschen zu haben, die einen akzeptieren und dass Herausforderungen oft Mut erfordern“, erzählt sie.

„Jeder Mensch ist einzigartig!“

Dragqueen Candy Licious betont im NÖN-Gespräch, Selbstliebe, Diversität und Akzeptanz vermitteln zu wollen, verpackt in kindgerechte Geschichten mit diesen Botschaften. Die vorgelesenen Kinderbücher waren „Filip Fisch“ (Doris Maria Weigl) und „Mein Schatten ist pink!“, ein Bilderbuch über Diversität, Gleichberechtigung und Identität.

Zwischen 20 und 30 Lesungen seien im Sommer geplant, auch in Altersheimen, sagt sie und betont: „Die Leute gehen freiwillig zu meinen Lesungen.“ Im Juni habe sie bislang 10 Lesungen durchgeführt. Es komme immer wieder zu Protesten, traurig stimmt sie dabei, dass manchmal Polizeischutz notwendig sei. Die Kinder seien jedenfalls immer begeistert. Die Vorwürfe würden von Menschen kommen, „die gegen eine offene Erziehung sind und ihre Kinder vor allem 'schützen' wollen, was anders ist.“ Aber, so betont Candy Licious: „Jeder Mensch ist individuell und einzigartig!“