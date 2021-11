Facebook-Whistleblowerin hofft auf EU-Online-Regeln

Facebook-Whistleblowerin Frances Haugen setzt große Hoffnungen in die europäischen Pläne, neue Regeln für Online-Konzerne zu entwickeln. Das Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) habe das Potenzial, global Maßstäbe zu setzen, sagte Haugen am Montag bei einer Anhörung im Europaparlament in Brüssel. Es könne andere Länder - auch die USA - dazu bewegen, neue Regeln einzuführen, betonte sie.