Weltkriegsbombe in der Nähe der EZB-Zentrale entschärft .

Sprengstoffexperten haben am Sonntag in Frankfurt eine rund 500 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe der Europäischen Zentralbank (EZB) erfolgreich entschärft. Die Absperrungen seien aufgehoben worden, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter am Nachmittag mit.