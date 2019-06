Der Häftling hatte während des Abendessens einen männlichen Aufseher und eine Praktikantin mit einer selbst hergestellten Waffe überwältigt. Der Serienstraftäter, der unter psychischen Problemen leidet, soll bereits in der Vergangenheit mehrmals Geiseln genommen haben. Die Behörden schickten per Hubschrauber Polizisten der Spezialeinheit Raid in das Gefängnis nahe der Stadt Alençon.

Der Geiselnehmer ließ schließlich kurz vor Mitternacht zunächst den männlichen Wärter frei. Später ließ er auch die zweite Geisel gehen und gab auf.

Anfang März hatte ein inhaftierter Islamist in dem Gefängnis in Conde-sur-Sarthe unter "Allahu Akbar"-Rufen zwei Wachleute mit einem Messer schwer verletzt und sich dann mit seiner Lebensgefährtin in einem Zimmer verschanzt. Elite-Polizisten konnten die beiden nach einigen Stunden überwältigen, die Frau erlag ihren Schussverletzungen. Die französische Regierung stufte die Tat als terroristisch ein.