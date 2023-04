Frankreich Zwei Tote nach Einsturz von Gebäude in Marseille gefunden

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Schwierige Bergungsarbeiten in Marseille Foto: APA/AFP

N ach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille sind nach Behördenangaben in der Nacht auf Montag zwei Tote in den Trümmern gefunden worden. Rettungskräfte suchten weiter nach Vermissten und trieben die Bergungsarbeiten im Schutt mithilfe eines Krans voran. Doch ein anhaltendes Feuer unter den Trümmern erschwerte den Einsatz von Suchhunden.