Fußball Frankreichs Verbandspräsident Le Graet räumt vorerst Posten

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Le Graet ist vorerst nicht mehr als FFF-Chef tätig Foto: APA/dpa

D er in der Kritik stehende Präsident des französischen Fußball-Verbands, Noël Le Graët, zieht sich vorerst von seinem Amt zurück. Dies habe er mit Zustimmung des Vorstands beschlossen, wie der FFF nach einer außerordentlichen Exekutivkomitee-Sitzung in Paris am Mittwoch mitteilte. Le Graët will seinen Posten demnach bis zur Veröffentlichung eines Prüfberichts zu Missständen innerhalb des Verbandes räumen. Als Interimschef soll FFF-Vizepräsident Philippe Diallo fungieren.