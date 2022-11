Fußball Franzose Hernández erlitt Kreuzbandriss

Bitterer Moment und WM-Ebde für Herandez Foto: APA/dpa

F ür Fußball-Weltmeister Lucas Hernández ist die WM in Katar vorzeitig beendet. Wie der französische Verband in der Nacht auf Mittwoch mitteilte, erlitt Hernández beim 4:1-Auftaktsieg der Franzosen gegen Australien einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Der Rekord-Einkauf des FC Bayern, der diese Saison auch schon mehrere Wochen wegen eines Muskelbündelrisses im Adduktorenbereich gefehlt hatte, erlitt die Verletzung bereits in der 9. Minute.