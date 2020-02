Eine Frau war in Italien auf Urlaub. Nach der Rückkehr wies sie die typischen Symptome auf. Man geht davon aus, dass es sich tatsächlich um den Coronavirus handeln könnte. Die Frau wurde in die Quarantäne-Station des Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Ergebnisse sollen voraussichtlich am Mittwoch-Abend vorliegen.

"Es befindet sich derzeit ein Verdachtsfall aus der angeführten Gegend im Universitätsklinikum St.Pölten auf der Isolierstation. Hier erfolgt die Diagnostik", bestätigt Bernhard Jany, Unternehmenssprecher der NÖ Landesgesundheitsagentur. Die Probe wird in der Folge an der Virologie der Medizinischen Universität Wien ausgewertet.

Die weitere Vorgehensweise sei vom Ergebnis des Tests abhängig. "Bis jetzt waren die durchgeführten Tests bei allen Personen negativ. Sollte ein Coronavirus beim Patienten nachgewiesen werden, dann wird ein Transfer ins Sozialmedizinisches Zentrum Süd-Kaiser-Franz-Josef-Spital mit einem qualifizierten Rettungsmittel durchgeführt", informiert Jany.