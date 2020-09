Polizeihubschrauber rettete Pärchen von Insel in Ybbs .

Per Polizeihubschrauber ist am Montag ein Pärchen von einer Insel in der Ybbs gerettet worden. Die Frau und der Mann waren nach massiven Regenfällen vom Wasser eingeschlossen, die Akkus ihrer Mobiltelefone mittlerweile leer.