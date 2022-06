Von Lkw angefahren Frau starb in Vorarlberg in brennendem Auto

E ine 36-Jährige aus Deutschland ist am späten Donnerstagabend nach einem Unfall auf der Rheintalautobahn in ihrem brennenden Auto gestorben. Die in Feldkirch wohnhafte Frau war einem vor ihr fahrenden Lkw aufgefahren, ihr Wagen fing Feuer. Versuche des Lkw-Fahrers, die Bewusstlose aus dem Wagen zu bergen, blieben vergeblich. Erst die Feuerwehr konnte den Vollbrand löschen, so die Vorarlberger Polizei.