Frauen-WM Champion USA bei Fußball-WM gegen Niederlande, Vietnam

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die USA peilen ihren fünften WM-Titel an Foto: APA/Reuters/dpa

D er vierfache Frauen-Fußball-Weltmeister USA wird bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland das Unternehmen Titelverteidigung gegen Vietnam starten. Das ergab die Auslosung am Samstag in Auckland. Die US-Amerikanerinnen treffen zudem in Gruppe E auf die Niederlande und einen noch kürenden Play-off-Sieger. Europameister England bekommt es in Gruppe D ebenfalls mit einem Play-off-Gewinner, Dänemark und China zu tun. Das Turnier findet vom 20. Juli bis 20. August statt.