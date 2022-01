ÖFB-Kapitänin Schnaderbeck wechselt von Arsenal zu Tottenham

Viktoria Schnaderbeck hat sich auf der Suche nach Spielpraxis für einen Wechsel innerhalb der englischen Frauen-Fußball-Liga von Arsenal zu Tottenham entschieden. Der ausgehandelte Leihvertrag läuft bis Saisonende. Danach will die ÖFB-Teamkapitänin auch bei der EURO in England eine tragende Rolle u.a. gegen die Gastgeberinnen spielen. Bei Arsenal war die 31-jährige Steirerin in der laufenden Saison vor allem verletzungsbedingt nur in vier Pflichtspielen im Einsatz.