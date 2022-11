Freeskiing Svancer qualifiziert sich beim Heimweltcup fürs Finale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Matej Svancer ist am Samstag beim Finale dabei Foto: APA/AFP

F reeskier Matej Svancer hat sich beim Slopestyle-Heimweltcup auf dem Stubaier Gletscher für das Finale am Samstag qualifiziert. Der 18-jährige Olympia-Teilnehmer belegte in der Qualifikation am Donnerstag mit 80,75 Punkten den siebenten Platz. Quali-Sieger wurde der Norweger Birk Ruud mit 93,75 Punkten. Die weiteren Österreicher Julius Forer (45.), Luis Resch (50.), Noah Schallert (54.) und David Wolf (55.) verpassten den Sprung in die Top 16 klar.