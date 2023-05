Freiburg empfängt Leipzig im Kampf um DFB-Pokal-Finale

Der SC hatte das Finale trotz 1:0-Führung noch verloren. Mit 1:1 war es damals ins Elfmeterschießen gegangen, dort hatten die Sachsen mit 4:2 das bessere Ende für sich. Das Duell habe daher "noch einmal eine gewisse Brisanz", so Günter, der mit seinen österreichischen Teamkollegen Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch wieder nach Berlin will. "Wir werden alles tun, um den Schritt noch zu gehen."

Rose wollte die Atmosphäre rund um das Duell nicht weiter anheizen. "Man muss nicht weniger oder mehr draus machen als es ist. Es ist ein Pokal-Halbfinale, beide Mannschaften wollen unbedingt ins Finale. Ich weiß nicht, warum mehr Brisanz drinstecken sollte aufgrund des letztjährigen Finales", verlautete der Ex-Salzburg-Trainer, dem aber klar sei, dass es "um sehr viel Prestige" gehe. Mit von der Partie ist ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, während Landsmann Xaver Schlager nach seiner Sprunggelenks-Operation verletzt fehlt.

Rose äußerte sich voll des Lobes über den Gegner, schließlich steht das Team von Trainer Christian Streich in der Meisterschaft auf Rang vier, unmittelbar vor den Leipzigern. "Freiburg spielt sehr effizient. Sie verteidigen leidenschaftlich und funktionieren als Mannschaft sehr gut. Sie sind hochintensiv, mit und gegen den Ball", warnte der 46-Jährige, der schon am Samstag mit seiner Elf in der Bundesliga erneut in Freiburg gastiert.

Der Sieger dieses Halbfinales wird jedenfalls - nach bisherigem Saisonverlauf zu urteilen - als Favorit ins Endspiel am 3. Juni nach Berlin fahren. Dort wartet der Gewinner des Duells zwischen dem VfB Stuttgart und Oliver Glasners Eintracht Frankfurt.