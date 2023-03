Fußball Freiburg holt gegen Letzten Hoffenheim Last-Minute-Sieg

Gregoritsch jubelte mit Eggestein Foto: APA/dpa

D er SC Freiburg mischt in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter um die Champions-League-Startplätze mit. Die Breisgauer feierten am Sonntag zu Hause gegen Schlusslicht 1899 Hoffenheim einen 2:1-Last-Minute-Sieg und waren vorerst punktgleich hinter RB Leipzig Vierter. Trainer Christian Streich hatte auf Abwehrchef Philipp Lienhart verletzungsbedingt verzichten müssen, dafür stand Stürmer Michael Gregoritsch wieder in der Startelf.