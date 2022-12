Staatsanwaltschaft Freispruch für einen Angeklagten in Prozess um NÖ Pflegeheim

Freispruch für einen Mann in einem Pflegeheim-Prozess in Wr. Neustadt Foto: APA/THEMENBILD

I m Wiener Neustädter Prozess zur Causa Pflegeheim in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstag ein Angeklagter laut Gericht nicht rechtskräftig vom Vorwurf der schweren Nötigung freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 62-Jährigen angelastet, einer Mitarbeiterin mit einer Klage auf 200.000 Euro gedroht zu haben, sollte sie die einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses nicht unterschreiben. Der Prozess gegen zwei Frauen geht weiter.