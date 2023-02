Freitagnachmittag Achtjährige bei Hausbrand in Vorarlberg schwer verletzt

E in achtjähriges Mädchen ist am frühen Freitagnachmittag beim Brand eines Wohnhauses in Lauterach (Bez. Bregenz) schwer verletzt worden.