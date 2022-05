French Open Novak Djokovic ohne Satzverlust Sieger in Rom

Ein Siegerkuss von Rom-Sieger Djokovic nach seinem ersten Saisontitel Foto: APA/AFP

N ovak Djokovic hat sich in Rom ausgezeichnet für die in einer Woche beginnenden French Open eingeschlagen. Der topgesetzte Serbe besiegte am Sonntag im Endspiel des Masters-1000-Turniers im Foro Italico den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:0,7:6(5) und holte damit ohne Satzverlust seinen insgesamt 87. ATP-Titel. Für den "Djoker" war es zudem der 38. Triumph auf dem höchsten ATP-Level, was ein Rekord ist.