Demonstration "Fridays For Future" mit neuer Klima-Demo am 3. März

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Seit rund vier Jahren wird für das Klima gestreikt Foto: APA/AFP

A m 3. März geht die Klimabewegung "Fridays For Future" (FFF) weltweit wieder auf die Straße. Auch in ganz Österreich soll wie im vergangenen September wieder für das Klima gestreikt werden - und zwar in Wien und sieben weiteren Städten. Die Klimastreiks gehen bereits in das vierte Jahr. Am 13. März 2019 jährt sich der erste Protesttag, an dem Schüler in vielen Staaten weltweit teilgenommen hatten. Zuletzt waren es im September 2022 allein in Wien rund 12.000 Personen gewesen.