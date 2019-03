"Van der Bellen hat die Aktivisten von Anfang mit großer Sympathie mitverfolgt und ist beeindruckt, was die jungen Aktivisten in den letzten Monaten auf die Beine gestellt haben", hieß es in einer Aussendung.

Nun freue sich der Bundespräsident, "einige junge Menschen der Bewegung persönlich kennenzulernen und mit ihnen über Klimaschutz und ihre weiteren Pläne zu reden". Im Rahmen der internationalen Aktion "FridaysForFuture" sind am Freitag österreichweit tausende junge Leute auf die Straße gegangen. Alleine in Wien waren es über 10.000.