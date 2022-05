Fuchs und Pilnacek als Auskunftspersonen im U-Ausschuss

Werbung

Gegen Fuchs wurde mittlerweile ein Strafantrag wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses und Falschaussage vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss eingebracht. Die Ermittlungen gegen Pilnacek sind indes noch nicht abgeschlossen. Gegen den einst mächtigen Sektionschef wird wegen des Verdachts der Falschaussage, des Verdachts des Amtsgeheimnisverrats sowie des Amtsmissbrauchs ermittelt.

Pilnacek steht laut Stephanie Krisper von den NEOS für ein System, das von ganz oben anfällig war für Machtmissbrauch. Dabei sei versucht worden, sich für eine Partei - die ÖVP - hilfreich zu erweisen, die seit Jahrzehnten an der Macht ist. Der freiheitliche Fraktionsführer Christian Hafenecker nannte Pilnacek "Dreh- und Angelpunkt des schwarzen Systems in der Justiz". Pilnacek sei auch immer wieder für das "Interventionswesen" offen gestanden, so Hafenecker, der daran erinnerte, dass Josef Pröll und Walter Rothensteiner als prominente Beschuldigte des CASAG-Verfahrens trotz laufenden Verfahrens einen "Exklusivtermin" erhalten haben.

SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer erwartet einen spannenden Tag, immerhin seien zwei der höchsten Justizbeamten in Österreich geladen. Und beide hätten in den letzten Jahren immer ein besonderes Auge für Fälle gehabt, die die ÖVP betrafen. Dabei erinnerte auch Krainer an das "VIP-Service für Pröll und Rothensteiner". Inzwischen habe aber auch die Justiz ein Auge auf die beiden geworfen. Für Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli zeigten die bereits erfolgten Konsequenzen für Pilnacek und Fuchs, dass "die Selbstreinigung und die Schutzmechanismen" der Justiz funktionierten. Was auch ein Verdienst von Justizministerin Alma Zadic sei, so Tomaselli.

ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger wiederum macht hingegen aktuell im vom grünen Koalitionspartner geführten Justizministerium eine klare politische Einflussnahme auf Ermittlungshandlungen aus. Als Beleg dafür nannte er etwa die Suspendierung von Fuchs, die per Weisung erfolgt sei und postwendend vom OGH aufgehoben wurde. Auch habe der Weisungsrat beim Strafantrag gegen Fuchs Änderungen gewollt. Der geänderte Strafantrag sei dann aber nicht mehr dem Weisungsrat vorgelegt worden.