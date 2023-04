SPÖ-Parteitag Anfang Juni in Linz

Werbung

Wie viele dieser Veranstaltungen, bei denen sich die drei Kandidaten um den Parteivorsitz präsentieren können, abgehalten werden, soll erst beschlossen werden. Im Gespräch waren zuletzt zumindest zwei Termine. Nicht mit diskutieren kann heute darüber in den Gremien der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler. Denn trotz einer entsprechenden Forderung des ebenfalls für den Vorsitz kandidierenden burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil wurde der Stadtchef heute nicht in Präsidium und Vorstand eingeladen.

Wie in letzter Zeit üblich war das Präsidium durchaus prominent besucht, auch Doskozil nahm als Gast teil. Wichtigster Beschluss ist die Einberufung des Bundesparteitags. Dass dieser in Linz in Szene geht, begründete Deutsch einerseits damit, dass man schon lange nicht mehr mit so einer Veranstaltung in der Landeshauptstadt gewesen sei sowie andererseits mit der guten Erreichbarkeit.

Auf Fragen, warum Parteichefin Pamela Rendi-Wagner im Gegensatz zu ihren beiden männlichen Kontrahenten nicht auf Tour gehe, meinte Deutsch, sie habe "eine Fülle von Terminen". Es gebe auch eine eigene Tour. Damit gemeint sind freilich jene Termine, die Rendi-Wagner offiziell in ihrer Rolle als Partei- und Klubvorsitzende im Land wahrnimmt.