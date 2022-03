Wien Fünf Jahre Haft für Mann, der für Liebhaberin Bank überfiel

Lesezeit: 5 Min AB APA / BVZ.at

Fünf Jahre muss verurteilter Bankräuber hinter Schloss und Riegel Foto: APA/THEMENBILD

Weil er einer Frau imponieren wollte, in die er sich unsterblich verliebt hatte, ist ein bis dahin unbescholtener Handwerker zum Bankräuber geworden. Staatsanwältin Nina Bussek legte ihm am Donnerstag am Landesgericht zur Last, am 15. Oktober 2021 in einer BKS-Filiale in Wien-Landstraße mit gezückter Pistole 240.500 Euro erbeutet zu haben. Der Großteil war bis zu seiner Festnahme verjubelt. "Alles für die Frau", seufzte der 31-Jährige. Er wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.