Notfälle Fünf Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Polen

Cessna krachte in Hangar Foto: APA/dpa

B eim Absturz eines Kleinflugzeugs in Polen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Montagabend der Nachrichtenagentur PAP. Die Maschine vom Typ Cessna 208 sei beim Landeanflug auf den Sportflughafen Chrcynno nördlich von Warschau in einen Hangar gekracht. Dort hatte eine Gruppe Menschen Schutz vor einem herannahenden Gewitter gesucht. Vier von ihnen kamen ums Leben. Auch einer der Piloten wurde getötet.

"Es ist bekannt, dass jeder Mensch, der weiß, dass ein Sturm aufzieht, einen sicheren Ort aufsucht", fügte die Sprecherin hinzu. "Leider hat sich dieser Hangar nicht als ein solcher erwiesen." Nach Berichten polnischer Medien soll das Flugzeug vor allem für Fallschirmsprünge im Einsatz gewesen sein. Zum Zeit des Unglücks hätten sich drei Besatzungsmitglieder an Bord befunden, sagte die Sprecherin der Feuerwehr. Passagiere waren demnach nicht in der Maschine. Die Feuerwehr geht davon aus, dass widrige Wetterumstände Ursache für das Unglück waren.