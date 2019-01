Prozess: Körperverletzung statt Mord-Anklage .

Ein 56-jähriger, in Kärnten wohnhafter Ungar ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt von einem Schwurgericht wegen fahrlässiger bzw. schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen und zu 27 Monaten Haft verurteilt worden.