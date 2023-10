Fußball Für ÖFB-U19-Frauen lebt Chance auf U20-WM-Ticket wieder

Mädl darf plötzlich wieder von einer U20-WM-Teilnahme träumen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

F ür Österreichs U19-Frauen-Fußball-Nationalteam könnte der Traum von der Teilnahme an der U20-WM 2024 in Kolumbien doch Realität werden. Die ÖFB-Auswahl hatte im Juli mit dem nicht geschafften EM-Halbfinal-Aufstieg das Ticket verpasst, könnte nun aber von einer Aufstockung des Teilnehmerfeldes von 16 auf 24 Teams profitieren. Ein fünfter europäischer WM-Starter wird im Duell zwischen Österreich und Island ermittelt. Die beiden Teams hatten in der Gruppe Rang drei belegt.