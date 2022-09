Aufnahme in Föderation Für Putin kehren nach Annexion Bewohner in "Heimat" zurück

Der Separatistenchef von Luhansk, Pasetschnik, ist in Moskau Foto: APA/AFP/dpa

D ie Bewohner der vier von Moskau annektierten ukrainischen Regionen sind nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin "in ihre historische Heimat" zurückgekehrt. "Willkommen zu Hause", sagte Putin am Freitag in einer im TV übertragenen Ansprache auf dem Roten Platz in Moskau vor Tausenden Russen. "Der Sieg wird unser sein", ergänzte er mit Blick auf den Konflikt mit der Ukraine. Westliche Regierungschefs wiesen den Anschluss der Gebiete seitens Russlands zurück.