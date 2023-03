Für Schönborn kann über Zölibat "geredet werden"

Werbung

"Ich kenne nicht das ganze interview", gab sich Schönborn etwas zurückhaltend, aber: "Das was Franziskus gesagt hat, das habe ich auch hundert Mal gesagt: Das Zölibat ist ein Kirchengesetz, kein göttliches Recht."

Papst Franziskus hatte vor zwei Tagen gegenüber dem argentinischen Nachrichtenportal Infobae daran erinnert, dass in der katholischen Ostkirche verheiratete Männer als Priester erlaubt seien. "Es liegt kein Widerspruch darin, dass ein Priester heiraten kann", sagte der 86-Jährige. Auf die Frage, ob das Zölibat also revidierbar sei, antwortete Franziskus mit Ja. Er erklärte, dass das Zölibat in der westlichen Kirche eine "zeitliche Vorschrift" sei und damit "provisorisch" - im Gegensatz etwa zur Priesterweihe "für immer".