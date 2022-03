Für sechs Monate Elyas M'Barek als Wachsfigur im Madame Tussauds Wien zu Gast

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Wachsfigur des Schauspielers war auch am Donaukanal zu Gast Foto: APA/Madame Tussauds Wien

Ab sofort treffen Besucher von Madame Tussauds in Wien auf den Schauspieler Elyas M'Barek (39), der für sechs Monate als Wachsfigur zu Gast ist. Der Schauspieler ("Türkisch für Anfänger", "Fack Ju Göhte") lebt zwar in Deutschland, hat allerdings die österreichische Staatsbürgerschaft. Für Madame Tussauds schließe sich somit "ein Kreis", wie es am Donnerstag in einer Aussendung heißt.