1:5 in Lille statt Meisterfeier für Paris Saint-Germain .

Paris Saint-Germain hat auch den zweiten Matchball zum achten Meistertitel der Clubgeschichte verspielt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel schlitterte am Sonntag im Spitzenspiel bei Verfolger Lille in ein 1:5-Debakel. Ein Remis hätte angesichts eines Vorsprungs von 20 Punkten gereicht, doch nun muss am Mittwoch in Nantes ein neuer Anlauf genommen werden.