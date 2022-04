Fußball 4:0-Siege von Tirol gegen LASK und Hartberg gegen Altach

WSG Tirol hatte gegen den LASK überraschend wenig Mühe Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ie WSG Tirol hat am Dienstag den Schlager der 7. Runde in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Tiroler setzten sich im Heimspiel gegen den LASK mit 4:0 (3:0) durch und lösten die Linzer auf Platz eins ab. Im Kampf um den Klassenerhalt hat SCR Altach nach einer 0:4 (0:0)-Niederlage bei TSV Hartberg schlechte Karten. Die Vorarlberger gehen mit vier Punkten Rückstand auf den neuen Vorletzten Ried in die abschließenden drei Runden.