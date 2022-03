Admira startet mit 2:0-Heimsieg gegen Ried in Quali-Gruppe

Die Niederösterreicher feierten am Samstag einen 2:0-Heimsieg gegen die SV Ried, die in der Vorwoche nur knapp an einem Platz in der Meistergruppe vorbeigeschrammt war. Der TSV Hartberg erreichte beim Debüt seines neuen Trainers Klaus Schmidt ein 0:0 beim SCR Altach.

Für die am Ende der Tabelle stehenden Altacher war es der erste Punktgewinn nach zehn Niederlagen in Folge.