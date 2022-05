Fußball Alaba greift nach seinem dritten Champions-League-Titel

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Alaba will zum dritten Mal in einem Champions-League-Finale jubeln Foto: APA/AFP

Ö sterreichs Fußball-Star David Alaba peilt am Samstag (21.00 Uhr/live Servus TV, Sky) seinen dritten Titel im prestigeträchtigsten Clubbewerb der Welt an. Der Wiener bestreitet mit Real Madrid in Saint-Denis bei Paris das Champions-League-Finale gegen Liverpool und hofft dabei auf eine Wiederholung der Geschichte von 2013 und 2020 - damals triumphierte der 29-Jährige im Trikot des FC Bayern. Einen klaren Favoriten gibt es für Alaba vor dem Duell im Stade de France nicht.