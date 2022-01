Alabas Real Madrid nach 4:1 über Valencia acht Punkte voran

Bereits 17 Punkte hinter Real auf Rang sechs liegt der FC Barcelona nach einem 1:1 bei Granada. Luuk de Jong hatte die Katalanen in der 57. Minute nach Vorarbeit von Altstar Dani Alves in Führung gebracht, Antonio Puertas gelang in der 89. Minute der Ausgleich für Granada. Barca-Jungstar Gavi sah in der 79. Minute Gelb-Rot. Einmal mehr fehlte bei den Gästen ÖFB-Teamspieler Yusuf Demir, der noch in dieser Transferzeit abgegeben werden soll.