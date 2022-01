Altach unter Magnin mit aggressivem Spiel zum Ligaerhalt

Sowohl der 42-jährige Magnin als auch Altachs Geschäftsführer Christoph Längle und der Sportliche Leiter Werner Grabherr präsentierten sich beim ersten Auftritt des neuen Trainers in Altach optimistisch und entschlossen. Man habe zueinander gefunden, weil es neben der fachlichen auch auf der menschlichen Ebene stimme, betonten sie. "Ludovic erreicht die Menschen. Das ist etwas, das wir in der aktuellen Situation besonders brauchen", unterstrich Längle. Man sei sich im Blick auf das Team sehr einig, befand Magnin, der vom SCR Altach am 30. Dezember als Nachfolger von Damir Canadi genannt worden war.

So gelte es die Spieler zunächst in Einzelgesprächen und "mit menschlicher Wärme" aus dem mentalen Tal herauszuholen, betonte der neue Cheftrainer. Altach hat die letzten sechs Spiele vor der Winterpause verloren, in 18 Spielen nur zehn Treffer erzielt und weist drei Punkte Rückstand auf den Tabellenvorletzten Admira auf. Dass man hart arbeiten werde, daran ließ Magnin keinen Zweifel. Er habe das Ziel, mit der Mannschaft beim Rückrundenstart im Februar "körperlich auf dem höchsten Level zu sein, den es in Österreich gibt".

Auch taktisch und technisch werde man sich verbessern müssen, deshalb werde die Mannschaft in nächster Zeit wenig frei haben. "Ich möchte eine aktive, aggressive Mannschaft sehen und Dynamik im Spiel haben", umriss Magnin seine Spielidee. Man werde sicher aggressiver ans Werk gehen als im Herbst.

Zum Thema Kaderveränderung stellte Grabherr fest, dass man möglichst bis zum Trainingslager in der Türkei (ab 26. Jänner) noch etwas für die Offensive tun wolle. Um Namen zu nennen, sei es aber noch zu früh. Den Trainingsauftakt am kommenden Freitag bestreite die Mannschaft unverändert, auch ohne Testspieler. Der Sportliche Leiter machte aber keinen Hehl daraus, dass man sich von Berkay Dabanli, Anderson und Mario Stefel trennen will. "Aktuell sind sie aber noch Spieler des SCR Altach", so Grabherr. Grundsätzlich seien im Winter keine großen Veränderungen möglich, umso wichtiger sei es, dass der Trainer zur Mannschaft passe. Unverändert bleibe das sonstige Personal. "Wir setzen auf Kontinuität und sind froh, dass alle an Bord bleiben", stellte Grabherr fest.

Zu seinen bisherigen Berührungspunkten mit dem österreichischen Fußball nannte der aus der Westschweiz stammende Magnin - zuletzt verbrachte der im Schweizer Rheintal wohnhafte 42-Jährige zehn Jahre beim FC Zürich - nicht nur bestrittene Länderspiele. In den vergangenen Monaten, in denen er ohne Engagement war, habe er die Liga intensiv verfolgt, so Magnin. Red Bull Salzburg sei das beste Beispiel für die Arbeit, die in Österreich geleistet werde.